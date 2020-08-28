27 серпня на Житомирщині вперше за сто років наші історичний скарб

Як передає Politeka.net, у селищі Городиця розкопали 32 срібнники часів князя Володимира Великого та Святополка ярополковича. Олександр Алфьоров з Інституту історії України НАН розповів про знахідку і опублікував унікальні кадри на своїй сторінці в соціальній мережі "Facebook".

Історики встановили, що гроші були виготовлені в 1000-1019 роках нашої ери. З одного боку на монетах зображений князь, а на іншій - його знак: у Володимира це був тризуб, а у Святополка - двозуб. Підкреслюється, що подібних знахідок національного значення в Україні не робили вже більше ста років.

За словами Олександра Алфьорова, національний скарб знайшли за побутових обставин 27 серпня. Увечері з істориком зв'язалися через його знайомих і повідомили про важливу знахідку. Її вирішили передати державі, відповідно до закону.

"Нам необхідно убезпечити цю передачу, тому що вона є прецедентом за всі роки незалежності" – заявив учений. - "Монети не повинні загубитися "в калідорах", а повинні бути передані в музей".

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