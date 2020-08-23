Часть украинцев, которые получают материальную помощь от государства, получили лишние деньги на свои счета
В пресс-службе Минсоцполитики признались, что допустили оплошность и начислили выплаты людям, которые уже не имели право на получение пособий. Лишние деньги получили одинокие мамы и малообеспеченные семьи.
Отмечается, что ошибка возникла во время перерасчета помощи. В результате было роздано больше бюджетных средств, чем положено. В ведомстве не стали называть сумму, которая была потрачена из бюджета в результате ошибки.
Добавим, что сейчас в Министерстве разрабатывают документ, который позволит оставить эти выплаты в семьях. Чиновники приняли решение не изымать ошибочно начисленные деньги обратно в бюджет.
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Ранее мы писали, что украинцы смогут получить от государства материальную помощь в размере не менее одной тысячи гривен. Помощь будет начисляться украинцам до 35 лет без страхового стажа. Размер выплат будет зависеть от средней заработной платы, периода без работы и стажа.
Кстати, отделения Центров занятости, где можно встать на учет, чтобы получать пособие, открыты в безопасных зонах. В «красных» зонах они остаются закрытыми.
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