Часть украинцев, которые получают материальную помощь от государства, получили лишние деньги на свои счета

В пресс-службе Минсоцполитики признались, что допустили оплошность и начислили выплаты людям, которые уже не имели право на получение пособий. Лишние деньги получили одинокие мамы и малообеспеченные семьи.

Отмечается, что ошибка возникла во время перерасчета помощи. В результате было роздано больше бюджетных средств, чем положено. В ведомстве не стали называть сумму, которая была потрачена из бюджета в результате ошибки.

Добавим, что сейчас в Министерстве разрабатывают документ, который позволит оставить эти выплаты в семьях. Чиновники приняли решение не изымать ошибочно начисленные деньги обратно в бюджет.

Ранее мы писали, что украинцы смогут получить от государства материальную помощь в размере не менее одной тысячи гривен. Помощь будет начисляться украинцам до 35 лет без страхового стажа. Размер выплат будет зависеть от средней заработной платы, периода без работы и стажа.

Кстати, отделения Центров занятости, где можно встать на учет, чтобы получать пособие, открыты в безопасных зонах. В «красных» зонах они остаются закрытыми.

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