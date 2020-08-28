Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал поділилася романтичними фотографіями на тлі моря

Популярна українська актриса, що запам'яталася багатьом по ролі Женьки в "Сватах", поділилася прощальним літнім постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, зірка опублікувала два атмосферних чорно-білих знімка. На них Кошмал гуляє по пляжу в довгій білій сукні з пишною спідницею. Актриса бродить по вологому піску босоніж і паморочиться на місці, піднімаючи спідницю сукні. Її образ виглядає дуже ніжно і романтично.

"Останні дні літа... довше і побільше б тепла цієї осені. Хоча не дивлячись на погоду, нехай тепло ні в яку пору року не покидає ваші серця", - підписала знімки зірка.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Дуже красиві фотографії", "повністю підтримую ваші слова, нехай завжди буде тепло в душі", "дуже романтичне фото!", "Анна ви така красива", "дуже красиво. Ганнуся, ти принадність", "прямо дівчинка з картинки", "яка повітряна", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кошмал "розігріла" своїх шанувальників спільним фото зі своїми ефектними подругами і колегами.

Фото Анни Кошмал з колегами по знімальному майданчику, на якому вони засвітили свою головну "гордість", припало до душі шанувальникам актриси, через що вони залишили десятки захоплених коментарів.

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