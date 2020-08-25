Оля Полякова впечатлила зажигательным выступлением в белом мини-платье

Популярная украинская певица поделилась новым видео в своем Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

Полякова присоединилась к звездам, которые выступили на концерте по случаю 15-летия популярной украинской программы «Світське життя». На новом видео Оля показала, как зажигает под свою известную песню «Эй, секундочку».

Для выступления звезда выбрала стильный образ блондинки в белом. На ней было короткое платье с глубоким декольте и юбкой, которая разлеталась во все стороны во время зажигательного танца. Длинные белые локоны и яркая красная помада идеально дополнили образ звезды. Она вовсю веселилась на сцене в компании своей подтанцовки с горячими парнями и девушками.

Поклонники певицы по достоинству оценили ее выступление.

«Как всегда на Высоте обожаем Ваши песни», «Крутой концерт и Ваше выступление», «Она великолепна!», «Олечка я тебя обожаю. Ты прекрасная певица даёшь жару на сцене. А настроение просто супер поднимается как только слышу твой голос», «Просто божественно», «Безумно красивая и талантливая, обожаю Вас Оля», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Полякова рассказала о пополнении и поделилась кадрами своих малышей.

Она опубликовала несколько домашних роликов на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. Как оказалось, в хозяйстве у знаменитости и ее семьи родились несколько козлят, с которыми она с радостью порезвилась во дворе. Особенно к Оле привязался один маленький козлик, который начал буквально преследовать ее.

"Смотрите, он ко мне пришел, и не отходит - наверное, я пахну козой", - пошутила Полякова.

Напомним, Могилевская сразила наповал кадрами с Дорофеевой, Джамалой и Поляковой.

Как сообщала Politeka, раскованная Полякова в купальнике впечатлила внушительными формами.

Также Politeka писала, что Полякова с декольте нараспашку засветила грудь перед другом.