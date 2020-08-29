Погода в Україні 29 серпня влаштує наостанок приємний сюрприз, про дощі та похолодання можна сміливо забути

Так, на західній частині країни очікуються сонце і ніяких дощів. Повітря прогріється до 26-32 градусів тепла, які вночі змінять «свіжі» 10-15 градусів. Про це повідомляє Politeka.

На півночі України очікується менш спекотна погода: від 24 до 28 градусів тепла вдень і близько 10-14 за Цельсієм у нічний час доби.

У Центральній Україні буде сонячно і тепло: від 27 до 31 за Цельсієм. Вночі синоптики прогнозують близько 11-13 зі знаком «плюс».

А ось на півдні країни буде дуже жарко: стовпчик термометра прогріється до 29-31 градуса тепла. Вночі ж на вулиці буде прохолодно: від 13 до 18 градусів за Цельсієм.

На сході буде також тепло і сухо. Вночі на вулиці буде від 10 до 13 градусів, а вдень повітря прогріється до 25-27 градусів тепла.

У Києві та області синоптики з Укргідрометцентру прогнозують від 26 до 28 градусів зі знаком «плюс», а вночі близько 9-11 тепла. Дощів не передбачається.

В останні дні літа, стверджують синоптики, в південних, східних, а також більшості центральних областей і Криму буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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