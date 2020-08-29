Погода в Украине 29 августа устроит напоследок приятный сюрприз, о дождях и похолодании можно смело забыть

Так, на западной части страны ожидаются солнце и никаких дождей. Воздух прогреется до 26-32 градусов тепла, которые ночью сменят «свежие» 10-15 градусов. Об этом сообщает Politeka.

На севере Украины ожидается менее жаркая погода: от 24 до 28 градусов тепла днем и около 10-14 по Цельсию в ночное время суток.

В центральной Украине будет солнечно и тепло: от 27 до 31 по Цельсию. Ночью синоптики прогнозируют около 11-13 со знаком «плюс».

А вот на юге страны будет очень жарко: столбик термометра прогреется до 29-31 градуса тепла. Ночью же на улице будет прохладно: от 13 до 18 градусов по Цельсию.

На востоке будет также тепло и сухо. Ночью на улице будет от 10 до 13 градусов, а днем воздух прогреется до 25-27 градусов тепла.

В Киеве и области синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют от 26 до 28 градусов со знаком «плюс», а ночью около 9-11 тепла. Дождей не предвидится.

В последние дни лета, утверждают синоптики, в южных, восточных, а также большинстве центральных областей и Крыму будет повышенный уровень пожарной опасности.

Напомним, украинцев предупредили о смене погоды, кого ждет резкое похолодание: точный прогноз.

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