Дожди пока не планируют покидать территорию Украины
Об этом пишет Politeka.net.
НБУ ввел в оборот новые деньги после скандала с монетами, как они выглядят: "С 26 августа..."
Кристину Асмус поставили на место после "пьяной" выходки: «На Кошкину хочешь быть похожей, чтобы Гарик вернулся»
Беда с Кравец из "Квартал 95", Кошевой выдал подробности об опасной болезни: "Грустно, но..."
Доллар готовит удар, украинцев предупредили о новом курсе: «В течение ближайшей недели…»
Свежий прогноз погоды на сегодня, 28 августа, опубликовал Укргидрометеоцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня украинцев ожидают погодные качели.
Жителям северных областей (Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской) стоит готовиться к грозовым дождям и существенному снижению температуры: днем синоптики обещают от 21 до 24 градусов.
В остальных регионах будет сухая и теплая погода. В центральных областях днем до +25 градусов, на Востоке - немного теплее, до +26 градусов.
Могут расслабиться и жители южных регионов, где столбики термометров поднимутся до +29 градусов.
Тепло и без осадков завтра будет и в столице Украины. Днем воздух прогреется до отметки в +24 градуса, а ночью будет от +12 до +14 градусов.
Ранее мы рассказывали о погодной аномалии в сентябре.
Так, в первый месяц осени может ударить жара до +36 градусов.
По словам синоптика Натальи Голени, с 1 сентября возможно снижение температуры, но после будет жара. До конца следующей недели в Украине (31 августа - 6 сентября) продержится жара в пределах 30 градусов, на юге и востоке может быть даже плюс 36.
А народный синоптик Владимир Деркач говорит, что в этом году украинцы смогут дважды насладиться бабьим летом.
Он также предупредил о кратковременных дождях, хотя последняя десятидневка сентября тоже порадует хорошей погодой. Заморозков в этом месяце не предвидится.
Напомним, украинцев предупредили о смене погоды, кого ждет резкое похолодание: точный прогноз.
Как сообщала Politeka, на Киев обрушился потоп, видео стихии: "Подтопленные дома, забитые ливневки".
Также Politeka писала, что лето добьет Украину погодными качелями, какие области в зоне риска