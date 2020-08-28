Появился свежий прогноз на сегодня

Дожди пока не планируют покидать территорию Украины

Об этом пишет Politeka.net.

Свежий прогноз погоды на сегодня, 28 августа, опубликовал Укргидрометеоцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня украинцев ожидают погодные качели.

Жителям северных областей (Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской) стоит готовиться к грозовым дождям и существенному снижению температуры: днем синоптики обещают от 21 до 24 градусов.

В остальных регионах будет сухая и теплая погода. В центральных областях днем до +25 градусов, на Востоке - немного теплее, до +26 градусов.

Могут расслабиться и жители южных регионов, где столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

Тепло и без осадков завтра будет и в столице Украины. Днем воздух прогреется до отметки в +24 градуса, а ночью будет от +12 до +14 градусов.

Ранее мы рассказывали о погодной аномалии в сентябре.

Так, в первый месяц осени может ударить жара до +36 градусов.

По словам синоптика Натальи Голени, с 1 сентября возможно снижение температуры, но после будет жара. До конца следующей недели в Украине (31 августа - 6 сентября) продержится жара в пределах 30 градусов, на юге и востоке может быть даже плюс 36.

А народный синоптик Владимир Деркач говорит, что в этом году украинцы смогут дважды насладиться бабьим летом.

Он также предупредил о кратковременных дождях, хотя последняя десятидневка сентября тоже порадует хорошей погодой. Заморозков в этом месяце не предвидится.

Напомним, украинцев предупредили о смене погоды, кого ждет резкое похолодание: точный прогноз.

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