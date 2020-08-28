Популярна бразильська модель Сьюзі Кортез, сідниці якої визнали найкрасивішими в світі, підтвердила свій титул в гарячій позі

Як пише Politeka.net, вона виклала на сторінці в "Instagram" фото, на якому відобразила свою головну природну гідність. Красуня завойовує все більшу популярність в соціальних мережах, виставляючи напоказ своє тіло в самих соковитих нарядах і ракурсах. На цей раз вона одяглася в білий купальник з кольоровими плямами, підібравши під нього сонцезахисні окуляри.

На знімку Сьюзі Кортез присіла на шезлонг, широко розставивши ноги. Вона повернулася до камери п'ятою точкою і показала свої прославлені сідниці у всій красі. Варто відзначити, що тонкі трусики купальника практично нічого не прикрили. Модель з млосним поглядом обернулася через плече, спокусливо прикусивши дужку окулярів.

Користувачі соціальних мереж в коментарях захопилися зовнішнім виглядом господині найкрасивіших сідниць:

"О мій Бог, Це занадто жарко"; "Королева всього світу"; "Який зад😋 😋 😋 😋 😋"; "ця родимка 😊😘☺️🧡💙🌹🔥"; "витвір мистецтва😍 😍 😍 😍"; " вау родимка у формі серця❤️"; " ❤ ️одним словом ти чудова, незвичайна, дуже красива ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "яке свято для очей"; "що за жінка, це мій Бог".

Нагадаємо, що Сьюзі Кортез показала спокусу, залишившись в прозорому мереживі:"можна вічно дивитися".

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