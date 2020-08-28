Популярная бразильская модель Сьюзи Кортез, ягодицы которой признали самыми красивыми в мире, подтвердила свой титул в горячей позе

Как пишет Politeka.net, она выложила на странице в "Инстаграм" фото, на котором запечатлила свое главное природное достоинство. Красавица завоевывает все большую популярность в социальных сетях, выставляя напоказ свое тело в самых сочных нарядах и ракурсах. На этот раз она оделась в белый купальник с цветными пятнами, подобрав под него солнцезащитные очки.

На снимке Сьюзи Кортез присела на шезлонг, широко расставив ноги. Она повернулась к камере пятой точкой и показала свои прославленные ягодицы во всей красе. Стоит отметить, что тонкие трусики купальника практически ничего не прикрыли. Модель с томным взглядом обернулась через плечо, соблазнительно прикусив дужку очков.

Пользователи социальных сетей в комментариях восхитились внешним видом хозяйки самых красивых ягодиц:

"О мой Бог, это слишком жарко"; "Королева всего мира"; "Какая задница 😋😋😋😋😋"; "Эта родинка 😊😘☺️🧡💙🌹🔥"; "Произведение искусства 😍😍😍😍"; "вау родинка в форме сердца ❤️"; "❤️ одним словом ты замечательная, необыкновенная, очень красивая ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️"; "Какой праздник для глаз"; "Что за женщина, это мой Бог".

Напомним, что Сьюзи Кортез показала соблазн, оставшись в прозрачном кружеве: "Можно вечно смотреть".

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез в кружевном боди устроила «грязные» танцы: «Сладкие булочки».

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез сбросила белье и поразила шалостями в кровати: "Горяча, аж пар идет".