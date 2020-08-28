Популярна Instagram-модель Анастасія Квітко, яку прозвали російською Кардашьян, вразила видатними формами в крихітній маєчці

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Модель була на прогулянці. На ній була довга спідниця в кольорах і маленька маєчка білизняного стилю з мереживами. Квітко доповнила образ сонцезахисними окулярами.

Красуня присіла біля фонтану і позувала на камеру. Її апетитні груди ледь не вивалювалися з крихітної маєчки, яка була не в силах утримати цю красу.

"Як проходить твій день?",- підписала фото зірка.

За півгодини її фото зібрало понад 18 тисяч лайків. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Це так жарко", "так прекрасно", "досить добре", "Вони занадто великі", "Ви дуже красива", "Мій день був дуже неспокійним. Тим не менш, зараз все йде відмінно, коли я побачив твою шикарну фотографію», «дуже красива дама», «я завжди втомлююся дивитися на тебе. ти так ідеальна", "як ти прекрасна, моя любов!", "Принцеса", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко похвалилася фігурою в купальнику. Модель постала на фото в літньому образі. На пишній фігурці красуні красувався фіолетовий купальник-бікіні.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко задерла сукню і виставила напоказ соковитих «близнючок»: «Ось це так!».

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко запаморочила голову своїми "буйками" у величезному декольте:"складно не закохатися".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко вивалялася в піску, прикрившись одними ниточками:"пончик солодкий".