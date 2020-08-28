Популярна Instagram-модель Анастасія Квітко, яку прозвали російською Кардашьян, вразила видатними формами в крихітній маєчці
Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Модель була на прогулянці. На ній була довга спідниця в кольорах і маленька маєчка білизняного стилю з мереживами. Квітко доповнила образ сонцезахисними окулярами.
Красуня присіла біля фонтану і позувала на камеру. Її апетитні груди ледь не вивалювалися з крихітної маєчки, яка була не в силах утримати цю красу.
"Як проходить твій день?",- підписала фото зірка.
За півгодини її фото зібрало понад 18 тисяч лайків. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.
Російська Кардашьян запаморочила своїми "буйками" у величезному декольте: "Складно не закохатися"
Засмагла Седокова потрясла своїми "персиками" в крихітному ліфі: "Ого, як поправилася"
Важливе нововведення для пенсіонерів, у ПФУ розкрили подробиці: "Тепер розмір пенсії…"
Біда трапилася з сином Зеленського, президент зробив заяву: "у лікарні разом з..."
"Це так жарко", "так прекрасно", "досить добре", "Вони занадто великі", "Ви дуже красива", "Мій день був дуже неспокійним. Тим не менш, зараз все йде відмінно, коли я побачив твою шикарну фотографію», «дуже красива дама», «я завжди втомлююся дивитися на тебе. ти так ідеальна", "як ти прекрасна, моя любов!", "Принцеса", - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Анастасія Квітко похвалилася фігурою в купальнику. Модель постала на фото в літньому образі. На пишній фігурці красуні красувався фіолетовий купальник-бікіні.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко задерла сукню і виставила напоказ соковитих «близнючок»: «Ось це так!».
Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко запаморочила голову своїми "буйками" у величезному декольте:"складно не закохатися".
Також Politeka писала, що Анастасія Квітко вивалялася в піску, прикрившись одними ниточками:"пончик солодкий".