Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, ледь не впустила груди з глибокого декольте

Красуня придбала величезну популярність в мережі завдяки своїм пишним формам, пише Politeka.net. Деякі користувачі мережі вирішили створити фан-сторінки, присвячені зірці. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так в одній з груп з'явилося відео, де красуня позує перед фотокамерою в довгій сукні з відвертим декольте.

Квітко стояла біля води, всіляко згинаючись. З величезного вирізу показався великий бюст знаменитості, який притримувала тонка тканина.

Обтягуюче плаття підкреслило пишні стегна, а поясок - тонку талію.

Модель розпустила волосся, закинувши їх назад. В результаті виставилися великі сережки.

Квітко повільно пройшлася, поклавши руки на стегна. Складалося враження, що зірка боялася впасти на високих підборах.

За годину пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали про те, як захоплюються Анастасією і зізналися їй у коханні, і дійсно в таку дівчину важко не закохатися.

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в спокусливому міні-бікіні, яке натягнулося на величезних грудях. Товсті бретельки вп'ялися в тіло через тяжкість принад.

Тонка бретелька між двома клаптиками тканини надавала якоїсь пікантності образу.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко показала, як проводить час на яхті і похвалилася черговим новим бікіні. Стильне бікіні кислотно-рожевого відтінку не залишило фанатів байдужими, адже дівчина показала досить пишні форми у всій красі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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