Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала ідеальні вигини на пляжі

Цього разу молода модель з пишними формами показала, як веселиться на пляжі, валяючись на піску і дивуючи пишними формами. Дівчина приміряла стильний купальник з незвичайними лямками, плавно переходять в ліф. Тонка тканина навряд чи змогла приховати достоїнства дівчини, тому користувачі Instagram написали безліч похвали на адресу фігури Квітко.

На представленому фото засмагла блондинка виглядала досить ефектно через яскравого дизайну бікіні без принтів і зайвих деталей саме завдяки мінімалістичному стилю Анастасії в черговий раз вдалося підкреслити достоїнства фігури завдяки ліфчику.

Ось як відреагували на кадр шанувальники Квітко, що позує в трендовому купальнику цього сезону:

"ти дуже прекрасна», «Гарячий вид🔥 🔥», «солодка дівчинка💋», «така Малятко🌸 💗», «застав мене полюбити пляж», «пончик солодкий🌹 🌹 😍 😍», «Малятко вивалялася в грязі», «як цукерка в крихтах", " б'юся об заклад, що пісок важко видалити ... Бідолаха ... Те, що ми робимо, щоб принести задоволення іншим lol», «дивовижна», «Ти виглядаєш як ангел», «виглядає так добре», «я ось-ось вибухну, якщо вони не відступлять від мене🤐», «шліфуйте багато, вам потрібен помічник, щоб стерти цей пісок», - пишуть користувачі.

На фан-сторінках зірки, а також в її профілі в Instagram є безліч кадрів з відпочинку. Анастасія любить показувати себе в найспекотніших образах, демонструвати сміливі бікіні і захоплювати формами, якими дуже пишається.

На предствленном кадрі Анастасії вдалося убити мережу стильним купальником, ледь прикриває її гідності і спокусливо спадає з її плечей. При цьому Квітко в черговий раз зробила акцент на пружних сідницях, виставивши ті напоказ і обернувшись спиною до камери.

Як відомо, Квітко пишається фігурою, яка далека від досконалості і навіть відмовляється худнути, щоб відповідати модельним стандартам.

"просто розкішна дівчина",» не витримав напруги, що за купальник«,» Ваше бажання для мене закон«,» Боже мій, я хотів би бути піском «» я просто хочу, щоб ти подивилася на мене«,» сяюча, як приємно бачити тебе такою чарівною😘 🌹«,» симпатичний Топ, створена спокушати«,»Я хотів би такий, але спереду...".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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