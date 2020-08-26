Знаменита російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала свою головну гордість у всій красі

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося в Instagram зірки.

Красуня була одягнена в розкішне літнє плаття, яке підкреслило всі її солодкі місця. Красуня виставила вперед ніжку, задерши плаття таким чином, що ногу було видно до стегна. Вона повернулася боком, виставивши вперед свої апетитні груди. Варто відзначити, що соковиті «близнючки» Квітко буквально вивалювалися з глибокого декольте сукні. Вони виглядали як стиглі "диньки".

"Я люблю сукні з принтом", - підписала фото модель.

Шанувальники прийшли в захват від свіжого знімка дівчини. Тим більше, що вона ділиться фотографіями не кожен день. Пост зібрав майже 90 тисяч лайків. У коментарях красуні залишили масу компліментів.

"Анастасія як і завжди. Бездоганна!", "Обожнюю цей стильний вигляд!", "Кожен раз, коли я дивлюся на тебе, мені здається, що я дивлюся на красу природи, яка так прекрасна для мене. Ти ідеальна, і я ніколи не втрачаю можливості завжди дивитися на тебе", "це плаття на тобі так добре виглядає","Шалено красива","Мені це подобається", "Ось це так! Карколомна", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко в міні-бікіні загіпнотизувала розкішними формами:"заводна лапочка".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко засвітила свою безсоромну подружку в нескромних нарядах:"арбузики" так і рвуться назовні.

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко в ефектному синьому бікіні вимазала "диньки" маслом: "як мед!".