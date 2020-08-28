Популярная Инстаграм-модель Анастасия Квитко, которую прозвали российской Кардашьян, впечатлила выдающимися формами в крошечной маечке

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Модель была на прогулке. На ней была длинная юбка в цветах и маленькая маечка бельевого стиля с кружевами. Квитко дополнила образ солнцезащитными очками.

Красотка присела возле фонтана и позировала на камеру. Ее аппетитная грудь едва не вываливалась из крошечной маечки, которая была не в силах удержать эту красоту.

«Как проходит твой день?», - подписала фото звезда.

За полчаса ее фото собрало более 18 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Это так жарко», «Так прекрасно», «Довольно хорошо», «Они слишком большие», «Вы очень красивая», «Мой день был очень беспокойным. Тем не менее, сейчас все идет отлично, когда я увидел твою шикарную фотографию», «Очень красивая дама», «Я всегда устаю смотреть на тебя. ты так идеальна», «Как ты прекрасна, моя любовь!», «Принцесса», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Квитко похвасталась фигурой в купальнике. Модель предстала на фото в летнем образе. На пышной фигурке красотки красовался фиолетовый купальник-бикини.

Напомним, что Анастасия Квитко задрала платье и выставила напоказ сочных «близняшек»: «Вот это да!».

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко вскружила голову своими "буйками" в огромном декольте: "Сложно не влюбиться".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко извалялась в песке, прикрывшись одними ниточками: "Пончик сладкий".