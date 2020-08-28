Популярная Инстаграм-модель Анастасия Квитко, которую прозвали российской Кардашьян, впечатлила выдающимися формами в крошечной маечке
Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Модель была на прогулке. На ней была длинная юбка в цветах и маленькая маечка бельевого стиля с кружевами. Квитко дополнила образ солнцезащитными очками.
Красотка присела возле фонтана и позировала на камеру. Ее аппетитная грудь едва не вываливалась из крошечной маечки, которая была не в силах удержать эту красоту.
«Как проходит твой день?», - подписала фото звезда.
За полчаса ее фото собрало более 18 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
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«Это так жарко», «Так прекрасно», «Довольно хорошо», «Они слишком большие», «Вы очень красивая», «Мой день был очень беспокойным. Тем не менее, сейчас все идет отлично, когда я увидел твою шикарную фотографию», «Очень красивая дама», «Я всегда устаю смотреть на тебя. ты так идеальна», «Как ты прекрасна, моя любовь!», «Принцесса», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Анастасия Квитко похвасталась фигурой в купальнике. Модель предстала на фото в летнем образе. На пышной фигурке красотки красовался фиолетовый купальник-бикини.
Напомним, что Анастасия Квитко задрала платье и выставила напоказ сочных «близняшек»: «Вот это да!».
Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко вскружила голову своими "буйками" в огромном декольте: "Сложно не влюбиться".
Также Politeka писала, что Анастасия Квитко извалялась в песке, прикрывшись одними ниточками: "Пончик сладкий".