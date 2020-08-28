Українська модель Міла Кузнєцова вибрала вдалий ракурс, щоб показати своє головне багатство

Як повідомляє Politeka.net, красуня з 13-м розміром грудей опублікувала спокусливе фото в соцмережі "Instagram". На ньому дівчина постала в блакитній сукні з вишитими національними візерунками, яка виконана в стилі української сорочки. Міла Кузнєцова зробила селфі, крупним планом відобразивши зверху декольте і свій колосальний бюст.

Образ української дівчини доповнив вінок з троянд і маска з яскравим візерунком з квітів. На фото видно, як модель йшла по тротуару, поправляючи свій головний убір.

Багатьом користувачам соціальної мережі сподобався зовнішній вигляд Міли Кузнєцової і вони висловили своє захоплення в коментарях: "Любов ❤️ завжди красива❤️";" не треба мене дражнити";" Ах, який бюст😍"; "красивий вінок і маска🤗".

Міла Кузнєцова намагається показати свій бюст з найпікантніших ракурсів, так недавно вона покрасувалася в літньому костюмі з глибоким декольте і короткі шорти. Модель також засвітила ліфчик із зав'язками, перехрещеними на грудях. У такому вигляді красуня вирішила потанцювати і потрясла значними формами прямо перед камерою.

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