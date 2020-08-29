Деяким зіркам для повної впевненості в собі доводиться лягати під ніж або звертатися до косметологів

Знаменитості можуть загратися в прагненні досягти свого ідеалу і не помітити, як втрачають свою індивідуальність, передає Politeka.net. Подивімось на зірок, які перестаралися з пластичними операціями і "уколами краси".

Відома телеведуча Анфіса Чехова багато разів була у косметологів, які "перекололи" її ботоксом. Люди стали помічати, що у красуні пропала її жива міміка.

Кажуть, Ірина Білик багато разів бувала на операціях, завдяки яким вона позбулася зморшок, але на жаль через це її обличчя стало "перетягнутим". Шанувальники не в захваті від таких змін, їм здається, ніби у співачки відпиляли половину обличчя, а ніс зробили дуже тонким.

Співачку Ані Лорак неодноразово звинувачували у зловживанні "уколами краси". А хірурги говорять про те, що зірка, швидше за все, зробила

корекцію форми губ і певних зон на обличчі, що втрачають з віком свої обсяги.

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова дуже змінилася за останні роки. Багато фанатів стверджують, що зірка втратила індивідуальність після хірургічних і косметологічних втручань.

Відома київська модель Олена Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, перестаралася з пластичними операціями. Зірка збільшила собі груди і сідниці, а також зменшила ніс і зробила більше губи. Красуня пишається своєю зовнішністю, не звертаючи уваги на хейтерів.

Нагадаємо, Олена Омович поділилася фото, на якому вона млосно позує на борту яхти в сукні-сорочці яскраво-червоного кольору. Її груди ледь не вистрибували з вирізу.

Нагадавши, Українська Кардашьян з бюстом шостого розміру натягнула непристойний топ.

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