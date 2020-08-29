Некоторым звездам для полной уверенности в себе приходится ложиться под нож или обращаться к косметологам

Знаменитости могут заиграться в стремлении достичь своего идеала и не заметить, как теряют свою индивидуальность, передает Politeka.net. Давайте посмотрим на звезд, которые переусердствовали с пластическими операциями и "уколами красоты".

Известная телеведущая Анфиса Чехова ни раз была у косметологов, которые "перекололи" ее ботоксом. Люди стали замечать, что у красотки пропала ее живая мимика.

Говорят, Ирина Билык ни один раз бывала на операциях, благодаря которым она избавилась от морщин, но увы из-за этого ее лицо стало "перетянутым". Поклонники не в восторге от таких изменений, им кажется, будто у певицы отпилили половину лица, а нос сделали уж очень тонким.

Певицу Ани Лорак неоднократно обвиняли в злоупотреблении "уколами красоты". А хирурги говорят о том, что звезда, скорее всего, сделала

коррекцию формы губ и определенных зон на лице, теряющих с возрастом свои объемы.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова очень изменилась за последние годы. Многие фанаты утверждают, что звезда потеряла индивидуальность после хирургических и косметологических вмешательств.

Известная киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Кардашьян, перестаралась с пластическими операциями. Звезда увеличила себе груди и ягодицы, а также уменьшила нос и сделала больше губы. Красотка гордится своей внешностью, не обращая внимания на хейтеров.

Напомним, Алена Омович поделилась фото, на котором она томно позирует на борту яхты в платье-рубашке ярко-красного цвета. Ее грудь едва ли не выпрыгивала из выреза.

Напомним, украинская Кардашьян с бюстом шестого размера натянула неприличный топ.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян в мокром бикини показала прелести во всех деталях: "Алена, что ты творишь с мужиками?".

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в прозрачном белье пошалила на кровати и заставила краснеть.