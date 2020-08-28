Українська співачка, колишня учасниця гурту Nikita Анастасія Кумейко блиснула ідеальними вигинами в спокусливому вбранні

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала у себе в Instagram. Красуня сиділа на підлозі в непристойній позі, трохи розсунувши ноги. Вона була в концертних трусиках і корсеті, яким сильно стиснула свої пишні груди. Красуня дивилася в кадр, а її принади так і норовили вистрибнути з наряду.

"Я часто пишу в нотатках свої думки, іноді це нові ідеї, переживання або спогади. Хочу поділитися частиною моєї історії з вами. Це не нова рубрика, це нова Я для вас, яка хоче стати ближче і розповісти про своє дитинство, свої страхи і переживання», - підписала фото Кумейко, після чого опублікувала розповідь зі свого дитинства під назвою «Тасенька».

Кумейко розповіла, що виросла в родині танцюристів, тому з дитинства танцювала і займалася гімнастикою. За словами співачки, вона не підходила під стандарти танцювальної худорлявості, хоч і була здібною ученицею.

За годину пост зібрав більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Муська моя», «Шлях Чемпіона», «така красива», "клас", - пишуть користувачі мережі.

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