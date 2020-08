View this post on Instagram

Баланс дело тонкое. Тут или контент снимать, или по канату ходить. 🤷🏻‍♀️🙃 Делюсь с вами тем, чем усердно занимаюсь в последнее время. Что только не сделаешь ради @novy_channel 💪🏽 #djNana #catwoman #anastasiadomination #канатныеистории