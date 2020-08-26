Популярна українська співачка і екс-солістка гурту Nikita Анастасія Кумейко продемонструвала вміння тримати баланс у пікантному вбранні

Зірка поділилася новим відео зі своїми підписниками в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

На опублікованих кадрах співачка показала, як тримає рівновагу, йдучи по канату. Для цього заняття зірка вибрала чорний спортивний костюм з оригінальною деталлю у вигляді прозорих вставок на декольте і ногах Кумейко. Співачка знімає себе зверху, тому її груди раз у раз потрапляють в кадр.

Кумейко якийсь час з успіхом тримає баланс, проте врешті-решт падає.

"Баланс справа тонка. Тут або контент знімати, або по канату ходити. Ділюся з вами тим, чим старанно займаюся останнім часом", - підписала кадри артистка.

Її шанувальники активно коментують відео.

"Для балансу потрібен бухгалтер", "Нана, обов'язково вийде", "Показала Настя як вийде", "це тому, що маска полетіла", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кумейко опублікувала у своєму мімкроблозі в Instagram свіжі фото, на яких показала, звідки беруться "вади" у фігурі і як домогтися бездоганних кадрів.

Так, DJ Nana (під таким сценічним ім'ям Настя виступає сьогодні) постала на першому знімку" розслабленої", з великим в складках, животом і в, здавалося б, не найкращою позі. На другому фото зірка підтягнулася, підняла руки вгору і спокусливо вип'ятила свою "п'яту точку" - різниця між двома кадрами на обличчя.

Нагадавши, екс-Nikita безсоромно натягнула екстра-міні і показала пікантну деталь.

Як повідомляла Politeka, соковита екс-Nikita довела до екстазу танцем у білизні в прозорій накидці: найпікантніші кадри.

Також Politeka писала, що смілива екс-Nikita в нижній білизні показала свій неідеальний животик: "нагадування про те, що...".