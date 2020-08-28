Переможниця шоу" Холостяк-10 " з Максимом Михайлюком Даша Ульянова розповіла про зміни у своєму житті

Як повідомляє Politeka.net, подробицями дівчина поділилася зі своїми фоловерами в Instagram, і виставила вражаюче фото.

"Я знову в спорті 😂 💪 🏽 друзі, як Ви вже зрозуміли, я знову повернулася в зал, планую курс масажів, а ще роблю розтяжку вранці. А це означає Тільки одне-Підготовка до важливої події в моєму житті ♥️ яка подія, дізнаєтеся трохи пізніше», - написала вона.

Однак передплатникам вже дуже хочеться узхнать все скоріше.

"Заміж?",- не втрималися передплатниці Ульнової і поцікавилися щодо майбутньої її важливої події.

На опублікованому фото Ульянова в шпагаті висить вниз головою. Таким трюком вона приділила мабуть і відому любительку пагатов Анастасію Волочкову.

Гімнастка зізналася, що не займається регулярно.⠀

"Але ось, що злить: це дві вічні крайності-Даша, яка смачненько їсть і відпочиває і Даша, яка не вилазить із залу, тому що вже ну дуже треба 😭 сподіваюся, колись спорт зал стане моєю регулярною хорошою звичкою і навіть-способом життя», - написала вона.

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