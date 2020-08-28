Відома київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, блиснула формами в спокусливому вбранні
Красуня опублікувала серію кадрів в нарядах в одному стилі і кольору, передає Politeka.net. Відмінністю служило те, що одяг являв собою то жакет з брюками, то спідницю з сорочкою і так далі.
Єдине, що об'єднувало всі знімки - це безумовно гарячий вид красуні.
Модель блиснула своїми формами в розчахнутому одязі. Груди мало не вистрибували, але це тільки ще більше привертало уваги до форм знаменитості.
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Завершували її образ стильне взуття, маленькі модні сумочки та інші аксесуари.
Олена приймала різні пози, завдяки чому можна було розглянути її ідеальні форми у всій красі.
За дві години пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.
"Їй ніколи не зрозуміти, що таке природна краса", "Вам личать костюми більш ніж спортивний стиль! ❤️❤️❤️.", "Ви як завжди 💥 🔥 а костюми якісь Тупі ️ ️ 🤢ні за що б такий не одягла", "прикольно, намальований одяг☺️☻", "занадто перероблена... Ти мені не подобаєшся 👎", " пальці на ногах не красиві чомусь . Краще закрите взуття носи", " ідеальна 😍", " скрізь шикарна✨ ✅", "sexy", " ти найкрасивіша в історії світу 😍😍😍😍😍😍😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, модель Олена Омович позувала на яхті, виблискуючи спокусливими формами. Олена була в крихітному бікіні, яке навряд чи щось прикривало.
Ліфчик підстрибнув на грудях шостого розміру, оголивши внизу принади. Тонкі бретельки мало не вп'ялися в шкіру під вагою бюста.
Нагадаємо, що Омович з бюстом шостого розміру натягнула непристойний топ: вузлик ледве-ледве витримав.
Як повідомляла Politeka, Омович виставила свої "кульки" напоказ у пікантній білизні:»Кайф просто".
Також Politeka писала, що Омович блиснула нереальними обсягами в сукні без білизни: таку не забути.