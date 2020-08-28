Відома київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, блиснула формами в спокусливому вбранні

Красуня опублікувала серію кадрів в нарядах в одному стилі і кольору, передає Politeka.net. Відмінністю служило те, що одяг являв собою то жакет з брюками, то спідницю з сорочкою і так далі.

Єдине, що об'єднувало всі знімки - це безумовно гарячий вид красуні.

Модель блиснула своїми формами в розчахнутому одязі. Груди мало не вистрибували, але це тільки ще більше привертало уваги до форм знаменитості.

Завершували її образ стильне взуття, маленькі модні сумочки та інші аксесуари.

Олена приймала різні пози, завдяки чому можна було розглянути її ідеальні форми у всій красі.

За дві години пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Їй ніколи не зрозуміти, що таке природна краса", "Вам личать костюми більш ніж спортивний стиль! ❤️❤️❤️.", "Ви як завжди 💥 🔥 а костюми якісь Тупі ️ ️ 🤢ні за що б такий не одягла", "прикольно, намальований одяг☺️☻", "занадто перероблена... Ти мені не подобаєшся 👎", " пальці на ногах не красиві чомусь . Краще закрите взуття носи", " ідеальна 😍", " скрізь шикарна✨ ✅", "sexy", " ти найкрасивіша в історії світу 😍😍😍😍😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, модель Олена Омович позувала на яхті, виблискуючи спокусливими формами. Олена була в крихітному бікіні, яке навряд чи щось прикривало.

Ліфчик підстрибнув на грудях шостого розміру, оголивши внизу принади. Тонкі бретельки мало не вп'ялися в шкіру під вагою бюста.

Нагадаємо, що Омович з бюстом шостого розміру натягнула непристойний топ: вузлик ледве-ледве витримав.

Як повідомляла Politeka, Омович виставила свої "кульки" напоказ у пікантній білизні:»Кайф просто".

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