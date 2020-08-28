Настя Івлєєва налякала шанувальників шаленими перевтіленнями

Популярна російська блогерка і зірка шоу "Орел і решка" вирішила порадувати своїх фанатів. Так, вона запустила конкурс на кращий фотошоп свого знімка. Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася першими результатами в Instagram.

Шанувальники Івлєєвої із задоволенням взялися фотошопити знімки свого кумира. Вони надіслали їй величезну кількість мемів, а артистка показала кращі з них. На них вона постала в найбезглуздіших образах.

Обличчя ведучої було прифотошоплено до тіла повної жінки в купальнику, танцюючої в клубі красуні, старанної школярки, працівника закусочної, маленької дівчинки на дитячому ранку і декількох помітно сп'янілих персонажів. Крім самої Івлєєвої на знімках зустрічаються і інші зірки, серед яких виявилася і Ольга Бузова в образі Снігуроньки.

"Яка фотка сподобалася більше? Пару днів тому я запустила конкурс на кращий фотошоп #агентфотошоп ! Частина перша", - підписав добірку зірка.

Її шанувальники тут же почали коментувати побачене.

"Це тітка Настя після 50", "груди шикарні на першому фото", "таку Настюшку ми заслужили", "коли один кавун більше іншого", "Фото до і після популярності", "О, так ви з Бузовою подружані були", "Ура!!! Ну нарешті то фото з весілля показала", "Бузова буде в шоці", "Пошарпало життя", - пишуть люди.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки «приголомшила кадрами з готелю, Галкін заінтригував: "не забудь під ліжко заглянути".

Як повідомляла Politeka, Івлєєва з "Орла і Решки" ошелешила перевтіленням: зі збільшеними грудьми, новим обличчям і в образі гопника.

Також Politeka писала, що Настя Івлєєва з "Орла і решки" грубо наїхала на Регіну Тодоренко.