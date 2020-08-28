Клієнти "ПриватБанку" розповіли про те, як позбулися грошей при спробі використання терміналу банку і так і не змогли їх повернути

Обурені відгуки з'явилися на сайті Мінфін, пише Politeka.net.

Так, українка Надія Степанівна розповіла про те, що 20 серпня вирішила оплатити комунальні послуги через термінал ПриватБанку. Вона ввела почала вводити гроші і встигла ввести 350 грн, проте поки вона шукала іншу купюру, в терміналі стався збій системи. Жінка відразу зателефонувала в банк, де її заявку зареєстрували і порадили чекати інкасації.

"Сьогодні я подзвонила знову на 3700, і оператор повідомив, що мою заявку відхилили, інкасація вже проведена, і мої 350 грн вже повернули тільки не мені, а на картку іншої людини. Цивілізована країна, є камери спостереження біля банкоматів, невже не можна подивитися?",- обурилася жінка.

У банку їй відповіли, що перевірять цю ситуацію і зв'яжуться з нею пізніше.

"Таке можливо, якщо при проведенні операції в терміналі не була завершена робота після попереднього клієнта, а оскільки оплата була неуспішною, тому онлайн повернення відбувається на карту авторизованого клієнта", - уточнили представники Приватбанку.

На схожий випадок поскаржився й інший клієнт банку.

"Я прийшов поповнити свою карту в термінал ПриватБанку 3400 грн. Вставив карту в термінал, ввів свій ПІН код, на екрані висвітилася моє прізвище і я почав вносити гроші, після натискання кнопки Оплатити екран нічого не відображав, чек не був виданий. Відразу я подзвонив на гарячу лінію банку, де мені сказали що мої гроші помилкою системи були відправлені іншій людині і сказали, що протягом 2-5 днів розберуться з даною ситуацією", - розповів українець.

У підсумку, через шість днів йому повідомили, що гроші повернуті не будуть так як він нібито почав роботу з терміналом коли попередній клієнт не завершив роботу з терміналом. Тепер українець планує судитися з банком. Самі ж співробітники ПриватБанку написали, що ця ситуація вимагає ретельної перевірки.

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