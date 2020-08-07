Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька похвалилася новим проектом

Як передає Politeka.net, серію фото красуня опублікувала у себе в Instagram. На фото Олександра, яка сильно схудла, позувала в чорній обтягуючій сукні, яка підкреслила її видатні форми. Поруч з нею стояли її колеги по групі, які теж були в чорному одязі.

"Пісня сміливих дівчат", - підписала фото Олександра.

Судячи з опису в профілі зірки, це кадри зі зйомок кліпу на "пісню сміливих дівчат", які проходили в ОАЕ.

"Рух для жінок-це демонстрація почуттів і сили. Згодні?» ,- зазначила Зарицька.

Фотографії фігуристої красуні зібрали майже по 2 тисячі лайків. У коментарях їй написали масу приємних слів.

"Вау", "ви круті","як красиво","не жарко?", "Як же круто», "Супер", - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що нещодавно KAZKA, як і багато інших артистів, потрапила в скандал з концертами в Білорусі. Група нібито повинна була виступати на концертах перед виборами. У мережі розгорнули цілу кампанію, відправляючи Зарицькій прохання не виступати перед білорусами і не підтримувати Олександра Лукашенка. У себе в Instagram Зарицька повідомила, що 8 серпня в Білорусь група не поїде.

Нагадаємо, що солістка KAZKA показала пишну гордість в мереживах екстремально близько: "О так, малишка!".

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