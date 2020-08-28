Радує навіть під час відпочинку

Екс-модель бренду "Victoria's Secret" , а також колишня дівчина актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн здивувала стрункою фігурою

Як повідомляє Politeka.net, знаменита красуня виклала на своїй сторінці в "Instagram" спекотні фото свого відпочинку на грецькому курорті. Невідомий фотограф відобразив її у дворику біля басейну, звідки відкривається чудовий вид на узбережжя острова Парос.

Тоні Гаррн вийшла на прогулянку в білосніжному купальнику, який підкреслив її ідеально струнку фігуру і немаленький бюст. На одному зі знімків вона стала боком на тлі океану з чашкою в руках, продемонструвавши свої чарівні ніжки, а на другому повернулася до камери спиною і виставила напоказ пружні сідниці. Волосся дівчини злегка розпатлані, але це не применшує її краси.

"Ранкова інспекція океану", - підписала кадри сама Тоні Гаррн.

Користувачі соціальної мережі захопилися новими роботами моделі і порадували її приємними відгуками в коментарях:

"Прекрасний вид, крихітка мила 😊"; "відмінна зачіска сьогодні"; "Чудовий вид. Гарний час в Греції"; " 🔥 Спокуслива тітонька 🔥";" Одна з найкрасивіших жінок у світі";"Фантастична".

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