Українська співачка Аліна Гросу спровокувала чутки про своє розставання з молодим обранцем

Не так давно в соціальній мережі на сторінці "Зоряного шляху" в Instagram з'явилися припущення про розлучення зоряної пари. Олександр і Аліна одружилися всього рік тому, а через деякий час пара припинила ділитися спільними фото, говорити один про одного і постити щось про подружнє життя.

Серед зірок вже давно ходять чутки, що Аліна Гросу розлучилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Олександром. Уважні користувачі соцмереж помітили, що вже давно на сторінці співачки немає спільних фото.

"Ну я думаю, хто хоче подивитися на Олександра, він може зайти до нього в Instagram", - заявила Аліна Гросу.

"Зараз співачка знімає новий кліп, в якому натякає, що у неї не все добре з особистого життя. На зйомках поруч з нею помітили іншого чоловіка. Нагадаємо, що Аліна і Олександр офіційно одружилися 1 червня минулого року, а 23 червня зіграли весілля в Італії», - йдеться в повідомленні «Зоряного шляху».

Користувачі почали масово обговорювати розлучення Гросу:

"Це було ще на весіллі ймовірно, що скоро всі будуть говорити про їх розлучення 🤣", "навіщо вигадувати того чого немає",» і чому я не здивована😁 давно пора ,вона собі так вела, явно неяк заміжня жінка«, " вона як співачка ніяка, невже комусь цікава її особисте життя?🤦♀️,» «Дуже погано, що розлучилася,» «Дивилася як то інтерв'ю з ними-так вона йому не давала і слова сказати,якщо йому задавали питання-від його імені теж відповідала вона🤷♀️просто напевно захотілося весілля пограти і приміряти сукні», А тому що робота на першому місці і зазналася», «Всі розлучаються ця не новина 😮», «Така була файна в дитинстві, а тепер виглядає як Майкл Джексон».

Раніше Аліна Гросу поділилася унікальними кадрами зі знімального майданчика. Вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" фото з " закулісся "серіалу"я повернуся".

На одному зі знімків Аліна Гросу йде біля камери з листочком в руках, мабуть, повторює сценарій. Вона вбралася в білу блузку з відкритими плечима-видно, що під нею немає бюстгальтера. Образ виконавиці доповнили відкриті білі туфлі, гофрована синя спідниця і пишна зачіска. Дівчина з втомленим виглядом дивиться в камеру.На задньому плані можна помітити інших членів знімальної команди, які зайняті своєю роботою.

На іншому фото Аліна Гросу стоїть на пірсі біля озера, помітно повеселіла. Вона озирається на камеру через плече і чарівно посміхається, показуючи своє гарне обличчя.

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