53-річний російський співак Філіп Кіркоров блиснув стрункою фігурою на турецькому курорті

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже фото у себе в Instagram. На фото виконавець лежав на дивані поруч зі столом, на якому красувалися залишки їжі. На Кіркорові були одні плавки, що дало фанатам можливість розгледіти його підкачану фігуру. Варто відзначити, що на свій вік Кіркоров знаходиться у відмінній фізичній формі.

"Я султан. Тус", - підписав фото співак.

За годину фото співака зібрало майже 20 тисяч лайків. Не стрималася і оцінила фото виконавця російська зірка Настя Івлеєва. У коментарях поп-королю залишили масу приємних відгуків.

"Атлет", "Ого-го тіло", "добре відпочиваєте", "вогонь", "справжній Султан!", "Пострункішав", "Філіп, я в шоці. Просто хлопчик-вогонь!", "Ось це кайф", "А можна в ваш гарем?" ,- пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Філіп відпочиває на морі зі своїми дітьми Мартіном і Аллою-Вікторією. Перед тим як потрапити на курорт, співакові взяли тест на китайський вірус. Процесом тестування він поділився у себе в Instagram.

"Коли не хочеш привертати увагу, але це у вас в крові», - грайливо підписав відео епатажний артист.

Нагадаємо, що шалений Кіркоров в обтягуючих плавках вразив Могилевську і коханця Бузової: "на куражі!".

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