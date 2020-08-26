Російський виконавець Філіп Кіркоров здивував жаркими танцями з мулаткою

Як передає Politeka.net, у себе в сторіс в Instagram співак опублікував уривки зі своїх старих пісень. Артист вирішив нагадати своїм шанувальникам, яким він був у 90-х роках, і яким він став зараз.

Першим Кіркоров опублікував уривок з кліпу 1998 року "Салма". На кадрах кучерявий і молодий Кіркоров закохується в мулатку і присвячує їй пісню. Артист запалює з красунею і весело танцює.

"Тебе звали Салма, як рожевий острів

у загадковій країні», - співає артист.

Після цього Кіркоров згадав 2001 рік і пісню "У нічний час". Виконавець стояв на сцені. У нього було випрямлене волосся, яке до цього часу він встиг обстригти.

"У нічний час образ твій вабить мене за собою, серце моє..." » - співає артист.

Крім цього, Кіркоров поділився архівним знімком, на якому він кучерявий сидить на прес-конференції у в'язаному зеленому светрі. Варто відзначити, що виглядає артист дуже молодо. Саме в цей час він був чоловіком Алли Пугачової.

У самому кінці Філіп опублікував уривок зі свого нового кліпу "Ролекс", і продемонстрував свій новий імідж. Як відомо, заради популярності Кіркоров став читати реп і копіювати молодіжний стиль.

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