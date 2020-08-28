Архип Глушко, син співачки Наташі Корольової і шоумена Тарзана, розповів про свої досягнення за літо
Як повідомляє Politeka.net, не так давно молодий чоловік вирішив піти по стопах матері і почав музичну кар'єру під псевдонімом Grek. Він показав кадри своєї творчості на сторінці в соцмережі "Instagram".
На одному з фото Архип стоїть на тлі яскравих софітів в яскравій куртці з квітковими візерунками. Він поправляє комір з зухвалою посмішкою і злегка розпатланою зачіскою. На іншому знімку виконавець у фірмовій толстовці сидить за барабанною установкою і зухвало дивиться в камеру з капюшоном на голові. Одну руку з паличкою музикант виставив убік, а інший сперся об коліно.
"Отже, підійшло до кінця літо 2020. Для мене літо було дуже продуктивним. Я навіть забував про дні тижня, також я зміг реалізувати багато своїх ідей і планів. Нарешті-таки у мене з'явилося багато часу для творчості, І я приготував для вас багато сюрпризів. У підсумку я спробував себе в грі на різних інструментах, поліпшив навички вокалу і навіть не забув про японський😂. Я завів безліч нових знайомств і познайомився з купою цікавих людей. Простіше кажучи, за це літо я встиг все", - поділився успіхами син Наташі Корольової.
Мурат Налчаджіоглу знайшов нову копію Ані Лорак і вивів її у світ: "Брюнетка з ідеальними..."
НБУ ввів в обіг нові гроші після скандалу з монетами, як вони виглядають: "З 26 серпня..."
Брежнєва примчала на весілля до Дана Балана в сукні, як у Тіни Кароль: "Щастить людям"
Христину Асмус поставили на місце після "п'яної" витівки: "На Кошкіну хочеш бути схожою, щоб Гарік повернувся»
Користувачі соціальної мережі оцінили старання Архипа і висловили свою думку про його творчість в коментарях, а знаменитий батько приєднався до схвалення публіки:
"Зима буде ще краще розхитаємо цей світ"; " ти молодець ь ьудем насолоджуватися твоїм творчістю. Літо провели, більше на пляжі, ніж на роботі"; " Брат все теж саме і в цьому список знайомств входжу і я ! ❤️❤️❤️🔥".
Нагадаємо, що безбашенний син Тарзана і Королевою вразив витівкою на публіці, кадри злили в мережу: "був пацан і немає пацана".
Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в капюшоні похвалилася незвичайними трофеями і нарвалася на критику: "Пора змінити...".
Також Politeka писала, що Наташа Корольова зважилася на зміну іміджу і налякала новою зовнішністю, Тарзану не позаздриш: «жах».