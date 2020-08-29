До початку навчального року зірки готуються також відповідально, як і будь-які інші батьки

Намагаючись забезпечити своїх дітей якнайкраще, артисти віддають нащадків в кращі гімназії, університети і школи. Пропонуємо вашій увазі топ-добірку навчальних закладів, в яких знаменитості витрачають мільйони на навчання дітей.

Юна дочка української ведучої Ольги Фреймут слідує за мамою і вже давно активне публічне життя. Злата Мітчелл постійний гість на світських заходах, вона часто їздить до Лондона і відмінно знає англійську мову.

Треба сказати, що Ольга, також, як і Злату, відправляє трирічну дочку Євдокію в школу. Йдеться про елітну Печерську міжнародну школу. Рік навчання в цьому закладі коштує понад 20 тисяч доларів на рік.

Навчальним закладом, в якому навчається дочка Ані Лорак стала Павловська гімназія в Москві, яка вважається однією з найпрестижніших в РФ.

Вартість першого року навчання становить 2,1 млн рублів, (більше 30 тисяч доларів). Наступний рік коштує - 1,4 млн рублів ( понад 20 тисяч доларів). У вартість входить тільки навчання, додаткові заняття в гуртках або секціях, оплачуються окремо.

Компанію Софії складають діти не менш іменитих батьків, серед яких також і старша дочка співачки Світлани Лободи Євангеліна.

А ось Ломоносовскую школу для своїх дітей вибрала Анна Сєдокова. За індивідуальний підхід до кожної дитини тут беруть 158 тисяч рублів на місяць. Поки не відомо, куди Анна віддасть підростаючого сина. Друга її дочка навчається закордоном, проживаючи з батьком в США.

Старша спадкоємиця Олександра Ревви також відвідує Павлівську гімназію, як дочки Лободи і Лорак. За величезні гроші учні зайняті весь день уроки, басейн, гуртки, секції, тенісні корти, Художня студія. Додому діти школярі приїжджають тільки відпочити і переночувати.

Українська співачка Тіна Кароль відправила вчитися свого єдиного сина Веніаміна в Лондон. Багато років хлопчик навчається мови, яка не знав, коли вступав до іноземного закладу.

"Перший місяць він мовчав і пристосовувався, але він сам цього хотів. Я завжди цікавилася, може бути, він хоче додому. Раніше дуже часто там була, а зараз вже рідше. Так, він йде попереду своїх однолітків тут, в Україні", - розповіла Тіна.

Як виявилося, Веніамін живе в українській родині у Великій Британії.

"Ця сім'я - не просто сім'я з України, вони несуть патріотизм. Веня ходить в Український клуб, в якому він танцює український гопак з шаблею. Я коли це побачила, була просто в шоці! Він співає українські пісні. Я дуже щаслива, що так все сталося. Він там дізнався українську культуру більше, ніж у Києві, на жаль", — сказала Кароль.

А ось старший син лідера гурту" Антитіла " Тараса Тополі та співачки Alyosha Роман пішов до спеціалізованої школи-дитсадка з поглибленим вивченням іноземних мов.

"Ну ось і наш старший синочок став школярем. Він же немов тільки народився!» ,- розповідала співачка, відзначаючи, що вартість навчання не така висока, а в школу хлопчика вона збирала досить просто, вкладаючись в суму 8 тисяч гривень.

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