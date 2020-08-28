Відомий комік Максим Галкін побешкетував під проливним дощем і зняв це на камеру

Як передає Politeka.net, відео з Максимом з'явилося на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram. На ролику Галкін у білому вбранні вийшов під дощ і влаштував справжню виставу. Галкін проміняв пісні своєї дружини Алли Пугачової на популярний трек Софії Ротару, і став танцювати під нього.

Свій ролик Галкін присвятив літу, яке ось-ось закінчиться. "Ось і літо пройшло...", - співає Галкін і мокне під дощем. Варто відзначити, що одяг коміка виявився прозорим, тому крізь тканину, яка прилипла до тіла, можна було побачити відмінну фізичну форму артиста.

"Тільки цього мало", - підписали відео автори каналу.

За годину відео з Галкінім зібрало понад 20 тисяч переглядів. У коментарях йому залишили масу компліментів.

"Молодець", " Галкін, ти дивовижний. Щастя вам з Аллочкою і дітками. З повагою і любов'ю», «класно, але цього мало", " Ліза, у Вас самий класний тато в світі!", "Крутяк", "Галкін, прикол","Очаровашка", "Умора"," Ну класний же ти Максим! Ой, а у Лізоньки ніжки по-моєму татові", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що скуйовджений Максим Галкін терміново попросив допомоги зі свого замку:"ніяк не нажруться".

Як повідомляла Politeka, домашнє відео Галкіна і Пугачової підірвало мережу, Максиму пощастило: «щоб у чоловіка голова не боліла...».

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