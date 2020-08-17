Відомий шоумен Максим Галкін висловився з приводу протистояння еко-активістів і представників Башкирської сировинної компанії

Максим Галкін підтримав борців за збереження унікального природного явища в Башкирії. Про це пише Politeka з посиланням на Instagram-сторінку артиста.

Варто відзначити, що жителі Башкирії зараз боряться за те, щоб уберегти знаменитий шихан Куштау від знищення. У свою чергу, підприємці мають намір добувати на місці природної пам'ятки соду.

У зв'язку з цим Максим Галкін вирішив записати відеоролик, в якому виклав своє бачення даної проблеми. Він згадав про непомірне прагнення підприємців до отримання прибутку і зазначив, що содова компанія не розориться, якщо їй не дістанеться шихан Куштау, і привів цитату з одного зі своїх знаменитих монологів.

"Проблема Росії не в тому, що у нас бідних багато. Проблема Росії в тому, що багаті ніяк не нажруться. Під шумок пандемії процеси розграбування рідної землі прискорилися з космічною швидкістю", - говорить Галкін у своєму зверненні.

Крім того, артист акцентував увагу на тому, що він не підтримує силові методи вирішення подібних проблем і закликав обидві сторони конфлікту до розсудливості.

Галкін нагадав, що згаданий ландшафт є однією з найбільш видатних візитних карток не тільки Башкортостану, але і всієї Російської Федерації. Шоумен закликав підприємців до відповідальності перед співвітчизниками, а також перед своїми нащадками за збереження унікального ландшафту країни.

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