Спасём шихан Куштау! На данный момент лагерь экозащитников расформировали. Под угрозой уголовного преследования они покинули гору. Руководство БСК говорит о безальтернативности разработки горы. Я против агрессии и эскалации конфликта и за уважение сотрудников правопорядка, которые выполняют приказ. Но я не знаю, как бороться за экологию и сохранение историко-культурного ландшафта страны. В этом спонтанном эмоциональном монологе я пытаюсь высказать свои мысли о будущем страны и поддержать неравнодушных людей Башкортостана! #куштау #шиханыдолжныжить #шиханкуштау #башкортостан #экология #экологияроссии @shihan_of_bashkortostan