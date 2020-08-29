Знаменита 55-річна італійська актриса і модель Моніка Беллуччі похвалилася формами в зухвалому вбранні
Попри свій вік зірка виглядає просто неймовірно, постійно доводячи це, з'являючись на обкладинках глянців, передає Politeka.net. Акторка також не втомлюється балувати своїх шанувальників знімками у своєму Instagram.
Цього разу модель постала в чорному плащі з пікантним вирізом. З відвертого декольте виставилися округлості знаменитості в напівпрозорому топі. Бюст виглядав дуже спокусливо і ніяк інакше.
Доповнили образ прикраси з синіми каменями.
Беллуччі позувала сидячи, підставивши одну руку під підборіддя. Вона посміхалася і дивилася в камеру.
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Зірка уклала пишне хвилясте волосся так, що чолка злегка закривала очі. Мабуть, зачіска була підібрана під грайливий настрій Моніки.
"❤️ Сподіваюся, у вас були хороші вихідні...",- підписала фото артистка.
За три години пост зібрав понад 100 тисяч лайків і багато коментарів, де користувачі мережі висловлювали своє захоплення моделі.
"Ніколи не бачив прекрасніше за тебе", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Моніка Беллуччі була одягнена в чорне обтягуюче боді з глибоким декольте. На ноги красуня натягнула чорні колготки. Зверху зірка накинула піджак, але він не зміг приховати апетитних форм.
Без краплі сорому красуня вирішила побешкетувати і прогулятися по коридорах готелю в одному боді.
Раніше повідомлялося, що Моніка Беллуччі доповнила свій образ поясом на талії, який відмінно підкреслив її фігуру. Зірка сиділа за барною стійкою і одну руку засунула в кишеню, а другою - підперла голову.
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