Знаменитая 55-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи похвасталась формами в дерзком наряде 

Несмотря на свой возраст звезда выглядит просто невероятно, постоянно доказывая это, появляясь на обложках глянцев, передает Politeka.net. Актриса также не устает баловать своих поклонников снимками в своем Инстаграм. 

В этот раз модель предстала в черном плаще с пикантным вырезом. Из откровенного декольте выставились округлости знаменитости в полупрозрачном топе. Бюст выглядел очень соблазнительно и никак иначе. 

Дополнили образ украшения с синими камнями. 

Беллуччи позировала сидя, подставив одну руку под подбородок. Она улыбалась и смотрела в камеру. 

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Звезда уложила пышные волнистые волосы так, что челка слегка закрывала глаза. Видимо, прическа была подобрана под игривое настроение Моники. 

"❤️ Надеюсь, у вас были хорошие выходные...", - подписала фото артистка. 

За три часа пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев, где пользователи сети высказывали свою восхищение модели. 

"Никогда не видел прекрасней тебя", - написал один из поклонников. 

Напомним, Моника Беллуччи была одета в черное обтягивающее боди с глубоким декольте. На ноги красотка натянула черные колготки. Сверху звезда набросила пиджак, но он не смог скрыть аппетитных форм.

Без капли стеснения красотка решила пошалить и прогуляться по коридорам отеля в одном боди.

Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи дополнила свой образ поясом на талии, который отлично подчеркнул ее фигуру. Звезда сидела за барной стойкой и одну руку засунула в карман, а второй - подперла голову. 

Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались

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