Популярна російська телеведуча, зірка "Орел і решка" Настя Івлеєва насмішила фанатів новим відео

Як передає Politeka.net, свіжий ролик з'явився на сторінці зірки в Instagram. Івлеєва була одягнена в білу майку і спідницю в клітку. Зірка стояла в душовій і мила руки. Раптово вона повернулася до шторки, яка закривала душ і стала бити її кулаками. Виявилося, що за шторкою нікого не було.

"Коли ночуєш одна в готелі/вдома", - підписала відео зірка, пояснивши, в чому полягав жарт.

За годину відео Івлеєвої подивилися більше мільйона разів. Не стримався і оцінив ролик російський комік Максим Галкін. Він навіть залишив під постом коментар:"Це фігня, не забудь в готелі під ліжко заглянути".

Шанувальники залишили під роликом масу позитивних відгуків.

"Я зазвичай кидаю стільцем в темряву, якщо воно там є і живе-по-любому звук видасть", " Настюшці-небезпеці сотка мабуть випала. Я так само роблю, в індійських готелях нижче трійки і не на таке можна напоротися", "а коли вночі йдеш попити водички можна накласти в штани поки дивишся в темряву", «удари хороші», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, зараз Настя перебуває на зйомках нового сезону «Орел і решка», куди її повернули фанати.

Нагадаємо, що Івлеєва різко змінила зовнішність, блиснувши «ногами від вух»: "Ульотна!".

Як повідомляла Politeka, Івлеєва ошелешила перевтіленням: зі збільшеними грудьми, новим обличчям і в образі гопника.

Також Politeka писала, що розпатлана Івлеєва вразила кадрами зі зйомок:"Штани забула зняти".