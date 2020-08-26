Популярна телеведуча Настя Івлеєва, яка прославилася завдяки проекту "Орел і решка", нерідко стає об'єктом для насмішок в мережі

Як передає Politeka.net, в Instagram можна знайти сотні фотожаб, зроблених з використанням фото Івлеєвої. Як відомо, сама артистка заохочує фотожаби і навіть іноді публікує у себе на сторінці найкрутіші. Однак щодня десятки шанувальників зірки створюють нові смішні картинки з Настею.

Так, серед свіжих знущань над зіркою є Івлеєва у вигляді кішки, русалки Аріель і головної героїні мультика Рапунцель. Крім цього, фанати зобразили Івлеєву і її колегу по «Орел і решка» Юлію Коваль у вигляді товстушок. Нерідко обличчя Івлеєвої домальовують в кадри з відомих фільмів. Наприклад, один з шанувальників перетворив телеведучу в Буратіно.

Як відомо, зараз Івлеєва знаходиться на зйомках нового сезону шоу «Орел і решка». Днями стало відомо, що за кожну серію шоу артистка отримає 400 тисяч рублів. Крім цього, їй будуть платити по 500 тисяч рублів за рекламу. А ось гонорар подружки Івлеєвої, яка буде вести з нею шоу, всього 100 тисяч рублів. Шанувальники вважають, що саме Настя посприяла, щоб Юлію залишили в шоу.

Нагадаємо, що Івлеєва приголомшила кадрами з готелю, Галкін заінтригував: "не забудь під ліжко заглянути".

Як повідомляла Politeka, Івлеєва ошелешила перевтіленням: зі збільшеними грудьми, новим обличчям і в образі гопника.

Також Politeka писала, що розпатлана Івлеєва вразила кадрами зі зйомок:"Штани забула зняти".