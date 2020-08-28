Дружина російського шоумена Олександра Ревви, більш відомого як виконавець Артур Пирожков, блиснула розкішною фігурою

Як передає Politeka.net, Анжеліка Ревва опублікувала серію фото, на яких позувала біля моря в неймовірно красивому купальнику. Красуня сиділа на каменях, демонструючи публіці своє розкішне засмагле тіло. Її пишні груди акуратно визирали з купальника. Крім цього, на одному з фото Анжеліка млосно вигнулася, показавши свої пружності у всій красі.

"Гонитва за сонцем", - підписала знімок жінка.

За півдня її фото зібрало понад 12 тисяч лайків. Чоловік не пройшов повз і теж залишив вогники під фото, А Анжеліка відповіла на них, публічно пофліртувавши з чоловіком. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Ти сама Сонце!", "Ви найкрасивіша дівчина в світі", "Анжеліка, ви така красива!", "Щастя вам і вашій родині","Бомба","Ви Анжеліка карколомні, обожнюю вас з Сашею Ревою і вашими донечками"," Вау, Анжеліка, ви нереально красива, прям Богиня! Щастя вам", "прекрасна людина прекрасна у всьому", "Морська Німфа!" ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анжеліка Ревва поділилася свіжими фото своїх дочок. На знімку Аліса і Амелія позували в літніх капелюхах і легких нарядах. Старша сестра обняла молодшу за пояс, обидві дівчини посміхалися. Додамо, що старшенька схожа на маму, а молодша – на тата.

Нагадаємо, що Артур Пирожков в компанії відомої красуні змусив собі заздрити:"яке нахабство".

Як повідомляла Politeka, Артур Пирожков вирядився в піонера і ошелешив новою зовнішністю на зйомках, фото.

Також Politeka писала, що старша дочка Артура Пирожкова здивувала схожістю з мамою і викликала справжній фурор.