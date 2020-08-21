Популярна співачка Світлана Лобода вирушила у вояж разом з шоуменом Олександром Реввою, відомим як Артур Пірожков

Спільне фото знаменитостей в незвичайній обстановці з'явилося на сторінці артиста в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net.

На знімку Олександр Ревва разом зі Світланою Лободою забралися на трап літака. Співачка вбрана в рожевий спортивний костюм, оголив живіт, і білі кросівки, вона стоїть біля самого входу, спершись рукою об корпус транспортного засобу, яскраве сонце відбилося в її окулярах. Артур Пірожков стоїть на сходинках нижче в білій футболці, чорних штанях і такого ж кольору бейсболці. Він демонструє знак світу з двох пальців з променистою посмішкою.

"Полетівши...",- підписав публікацію Ревва, а Світлана Лобода зазначила в коментарях, що разом з колегою вирушила до Франції: "сьогодні Ібіца 🔥 🔥 🔥 🤞 🤞 чекаємо концерт нашого друга😍 😘".

Користувачі соціальної мережі відреагували на спільний знімок виконавців і почали будувати версії в коментарях:

"Олександр, ви найкращий виконавець на світі ❤️ я дуже сильно люблю вас і вашу сім'ю ❤️ щастя вам"; "Олександр, ви найкращий"; "летить ходою ти вийшов з пекла"; " знову з парашутом стрибати??? 🤷 ♂ ️ Або без...🙈 "; "Фіт готуєте?"; "Два моїх єдиних улюблених артиста💞 💞"; "Яке нахабство".

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