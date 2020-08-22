Дружина шоумена Олександра Ревви поділилася новою фотографією їхньої дочки

Як передає Politeka.net, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Завжди таке щастя, коли твоя робота виходить в життя. Дотик до мультиплікації завжди радість для Аліси", - повідомила вона в підписі до знімка.

Справа в тому, що 12 річна Аліса озвучила одного з персонажів в мультфільмі і Олександр вже може пишатися юною дочкою. На кадрі вона постала в компанії мами.

Шанувальники зірки просто засипали Алісу схвальними коментарями:

"Вітаю вас зі знаменною подією у вашій родині!!! Бажаю Алісі великих творчих успіхів, а батькам радості за своїх дівчаток!!!", "Вона нереальна красуня, розумниця і володіє великим талантом . Нехай їй завжди посміхається удача і щастя", "копія мами", "розумничка! Так тримати! Щастя Вам і любові нескінченної!",- писали під постом.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Ревва поділився зворушливим знімком з сім'єю.

"З Днем Сім'ї, любові і вірності!!! Нехай в кожному будинку панує Мир, Добро, радість, щастя і любов!!!» - повідомив співак у підписі до посту.

На знімку Ревва позує поруч зі своєю дружиною і двома дочками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку його шанувальників.

Нагадаємо, що дочка Артура Пирожкова приміряла мамині речі і перетворилася на модель: "Божечки, що ж така худенька».

А ще Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова блиснула спокусливими вигинами в міні-купальнику:"шикарний вигляд".

Також Politeka повідомляла, що нещастя обрушилося на сім'ю Пирожкових: "нічого не віщувало біди, як раптом...".