Знаменита виконавиця Алла Пугачова підкорила зовнішнім виглядом на весіллі онука

Як передає Politeka.net, архівне фото з весілля Микити Преснякова з'явилося на фан-сторінці зіркової сім'ї в Інстаграм. На фото Алла Пугачова в білій сукні і з неймовірно красивою зачіскою сиділа поруч зі своїм чоловіком Максимом Галкіним, який був одягнений в білий піджак і чорні штани. Поруч з парою сиділа Крістіна Орбакайте зі своїм третім чоловіком Михайлом Земцовим. Христина була одягнена в ніжну довгу сукню, а її чоловік в чорний костюм.

Крім цього, на останніх рядах сидів колишній чоловік Пугачової Філіп Кіркоров.

За кілька днів пост на фан-сторінці зібрав майже 20 тисяч лайків. У коментарях стали порівнювати парочки і робити компліменти зірковій родині.

«Які гарні панянки і які гарні сукні!», «Всі красиві.. але Алла примадонна!», «Алла Пугачова просто дивовижна, очей не відірвати ... і вся родина теж», «Дуже всі класні !!! Але Алла Борисівна і Христина, це дві зірки нашої країни!»,« Плаття очуметь»,« Більше позитиву менше негативу. Я Захоплююся вами»,«Всі дуже красиві!»,«Христина дочка Алли Борисівни, а ось різні вони»,«Христина просто персик»,«Гарна сім'я »,« Філіп на останньому ряду скромно сидить», - пишуть користувачі мережі.

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