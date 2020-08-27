Примадонну Аллу Пугачову зможуть "прихистити" у разі розлучення з Максимом Галкіним

Такою заявою відзначився відомий продюсер Андрій Разін, передає Собеседник.

За його словами, він готовий зіграти весілля з російською примадонною за умови, якщо вона піде від відомого шоумена Максима Галкіна.

"Та я б і сам прийняв Примадонну до себе! А взагалі, там в шоу-бізнесі ціла черга з потенційних нових чоловіків Пугачової! У тому числі в неї входить і Басков. Та хто Пугачову не візьме?! Це реклама - з нею жити!»,- впевнено заявив скандально відомий Андрій Разін.

Продюсер також додав, що протягом останніх шести місяців Максим Галкін "не тягне" Аллу Пугачову у фінансовому плані через карантин і скасовані концерти.

Андрій Разін припустив, що така ситуація може спровокувати розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна, і це, як запевняє продюсер, може статися найближчим часом.

Підсумовуючи, Андрій Разін додав, що саме так Алла Пугачова зробила свого часу з Філіпом Кіркоровим, на якого обрушилися фінансові проблеми.

Раніше ми розповідали, що чутки про можливе розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна можуть бути частиною піар-кампанії.

За словами джерел, зірки зараз щасливі в шлюбі, але цим фейком зручно підігрівати інтерес публіки до Пугачової і Галкіна.

Екстрасенс Віктор Богданов, у свою чергу, запевняє, що Максим Галкін і Пугачова розлучаться вже наступного року.

"Вони домовляться побути трохи нарізно, а потім знову возз'єднаються. Але це буде лише для того, щоб привернути до себе увагу», - розповідав раніше екстрасенс.

Нагадавши, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "справжнє сімейне щастя".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна довела шанувальників до сліз: "немає слів..."

Також Politeka писала, що Пугачова без макіяжу захопила молодим образом поруч з Орбакайте: "дві сестрички".