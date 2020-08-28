Тіна Кароль в оригінальному вбранні з намистин блиснула своїм вражаючим декольте

Популярна співачка нещодавно потрясла українців своїм запальним виступом на концерті до Дня Незалежності, для якого вона вибрала вельми неабиякий наряд. Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося відео, зняте під час підготовки Кароль до виступу.

На кадрах можна побачити, як співачка готується до виходу на сцену. На ній вже надітий її оригінальний наряд, що складається з безлічі металевих намистин. Камера повільно наближається впритул до співачки, загостривши увагу на її глибокому декольте, що підкреслює пишні груди. Потім крупним планом показують обличчя Кароль з ніжним макіяжем.

"Тіночка готується до свого виступу до Дня Незалежності України", - йдеться у підписі до відео.

Шанувальники зірки не могли пройти повз таких кадрів.

"Афродіта!!! Богиня любові і краси!!! Неперевершена!!! Всією ніжністю, Любов'ю, чарівністю, грацією - матінка Природа нагородила це чарівне явище нашої планети Земля!", "Солодке крихітка", "лялечка", "Тіна поруч з Даном була Королева, А він король, а зараз вона якась" кисла", сумна, а він став як "гопник", "як янголятко", "поправилася або філери костюм жах вульгарний", "головне губи не червоні значить у неї все добре",-пишуть люди.

Нагадавши, Кароль з глибоким декольте вирішила показати свого коханого.

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