Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников яркой выходкой на сцене

Как передает Politeka.net, необычное видео, смонтированное из двух выступлений звезды появилось на фан-страничке Кароль.

В первой части скромница Кароль сидит за столом с печатной машинкой. Она одета в зеленое мини-платье. Посреди номера красотка ногой скидывает машинку со стола и забирается на него верхом. Стоит отметить, что девушка сделала этот трюк так элегантно, что поклонники пересматривали его снова и снова.

Во второй части ролика взят отрывок из другого выступления Кароль. На видео она одета в симпатичное короткое платье. Кароль устроила жаркое шоу на танцполе вместе со своим шоу-балетом.

Нарезка получилась очень жаркой. Дану Балану такое точно понравилось бы.

Ранее мы писали, что Тина Кароль покорила видом в необычном костюме, в котором выступала на концерте в честь Дня Независимости. Артистка пела песню, стоя на фонтане. На ней красовался серебряный костюм, состоящий из 15 500 металлических бусин от дизайнера Елены Романовой.

Поклонники оставили массу комплиментов своему кумиру.

«Икона», «Самая прекрасная», «Красотка наша», «Богиня», «Бесподобная», «Королева», - пишут пользователи сети.

Напомним, что мокрая Кароль пофлиртовала с горячими красавцами в бассейне: "Прямо до дрожи".

Как сообщала Politeka, ослепительная Тина Кароль в "голом" платье довела народ до безумия: "Аж сердце из ритма вышло".

Также Politeka писала, что блистательная Кароль покорила точеной фигурой в роскошном наряде, подчеркнут каждый изгиб: «До мурашек».