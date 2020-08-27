Популярная певица Тина Кароль вызвала фурор откровенным праздничным нарядом

Как пишет Politeka.net, в День Независимости исполнительница выступила на Софийской площади в Киеве в необычном сценическом костюме. Ее фото и видео в таком образе активно обсуждают в социальной сети "Инстаграм".

По случаю главного праздника независимой Украины Тина Кароль нарядилась в серый костюм из длинной юбки и короткого топа, который обнажил ее плечи, плоский живот и сделали акцент на груди. Рельефная структура одеяния очень напоминает средневековую кольчугу, а пикантности ему придал длинный разрез на бедре, благодаря которому певица посветила своими стройными ногами.

Мнение пользователей сети по поводу внешнего вида Тины Кароль разделилось, многие нашли ее наряд неподходящим к празднику и раскритиковали красотку в комментариях:

"Как ни крути - шикарная женщина, мечта всех Баланов!"; "Под платьем совсем ничего нет?🔥 Верх так точно 😕"; "Этот образ на День Независимости был пошлый, на другие концерты это нормально"; "Накинула бы что-то на верх, непристойный вид"; "Это топ и юбка. Наряды для сцены, ночное. Но на улице день, все в форме, официальный праздник. Как бы неприлично"; "Неподходящий наряд. Это же не концерт в ночном клубе"; "Тина хороша. Но Это разве платье? Повязка на груди и тряпочка на бёдрах"; "Красивая !!! А кто говорит что неприлично выглядит, то просто завидует такой красавице !!! Шикарно выглядите, Тина Кароль!!!"; Красивая она 😍 фигура и голос) но этот "наряд" вообще ни как не сидит(( такая грудь красивая, и всё так испортить этими доспехами".

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает.

Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком.