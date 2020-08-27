Украинская певица Тина Кароль показала видео с "любимым"

Как передает Politeka.net, совместное видео артистка опубликовала на своей странице Инстаграм в разделе «Сторис».

На видео Тина Кароль сидит рядом со своим пиар-менеджером Павлом Орловым. При этом на видео наложен «стиль», который рисует на их лицах сердечки.

Таким образом певица поздравила свое пиар-менеджера с днем рождения.

На видео Кароль запечатлена в черном платье с глубоким декольте, обнажащим пышный бюст.

«Любимый мой! Ты хранитель мой! Я очень сильно люлюлю! С днем варенья! Все остальное… не публично», - написала Кароль.

Отметим, страничка Павла Орлова – один из пяти аккаунтов, на которые Тина Кароль подписана в Instagram. Она неоднократно говорила в своих интервью, что с менеджером ее связывают не только рабочие, но и человеческие отношения.

"Друзей крайне мало. Вот Паша мой друг, но и ему я не буду рассказывать всего. Зачем, чтобы он видел меня ранимой, несчастной, грустной? Пусть видит меня красивой, счастливой", - признавалась певица ранее.

Павел Орлов сопровождает Кароль на всех мероприятиях и концертах, разрабатывает стратегию продвижения исполнительницы, общается с прессой и следит за выходом публикаций. И это лишь малая часть обязанностей, возложенных на "пиарщика".

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает.

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