Украинская певица Тина Кароль показала видео с "любимым"
Как передает Politeka.net, совместное видео артистка опубликовала на своей странице Инстаграм в разделе «Сторис».
На видео Тина Кароль сидит рядом со своим пиар-менеджером Павлом Орловым. При этом на видео наложен «стиль», который рисует на их лицах сердечки.
Таким образом певица поздравила свое пиар-менеджера с днем рождения.
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На видео Кароль запечатлена в черном платье с глубоким декольте, обнажащим пышный бюст.
«Любимый мой! Ты хранитель мой! Я очень сильно люлюлю! С днем варенья! Все остальное… не публично», - написала Кароль.
Отметим, страничка Павла Орлова – один из пяти аккаунтов, на которые Тина Кароль подписана в Instagram. Она неоднократно говорила в своих интервью, что с менеджером ее связывают не только рабочие, но и человеческие отношения.
"Друзей крайне мало. Вот Паша мой друг, но и ему я не буду рассказывать всего. Зачем, чтобы он видел меня ранимой, несчастной, грустной? Пусть видит меня красивой, счастливой", - признавалась певица ранее.
Павел Орлов сопровождает Кароль на всех мероприятиях и концертах, разрабатывает стратегию продвижения исполнительницы, общается с прессой и следит за выходом публикаций. И это лишь малая часть обязанностей, возложенных на "пиарщика".
Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает.
Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком.