Відома модель і актриса Памела Андерсон продовжує зводити з розуму своїх шанувальників
Про це пише Politeka.net.
Нові спекотні фото зірка 90-их опублікувала у своєму особистому Instagram.
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На першому знімку популярна модель Памела Андерсон, якій нещодавно виповнилося 53 роки, позує на тлі ліфта.
Для ефектного образу зірка "Рятувальників Малібу" вибрала коротке чорне плаття і туфлі на високих підборах. Крім цього, Памела Андерсон вирішила задерти ногу, щоб в черговий раз "порадувати" фанатів.
"Охорона", - лаконічно підписала нове фото.
Для серії інших знімків Памела Андерсон одягла білу футболку, де можна розгледіти принт з її власною фотографією і підписом "Я не терорист".
Варто також додати, що всі знімки були опубліковані майже годину тому, і за цей час шанувальники залишили Памелі Андерсон майже 10 тисяч "лайків".
Раніше ми розповідали, як зірка 90-их Памела Андерсон похвалилася жарким кадром.
На новому фото - популярна американська актриса в розкішному купальнику кремового кольору. Знаменитість ефектно позувала на знімку, виставивши одну ногу вперед.
Відвертий образ 53-річної красуні доповнили босоніжки із золотистою фурнітурою, стильний манікюр і об'ємна укладка.
Варто також нагадати, що 53-річна Памела Андерсон на початку дев'яностих була провідною моделлю журналу «Playboy» і неодноразово називалася «дівчиною місяця». Її фото потрапляли не тільки на обкладинки, а й на вкладені у видання постери.
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