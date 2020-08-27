Відома актриса Христина Асмус вразила шанувальників новим образом
Про це пише Politeka.net.
Нову публікацію зірка зробила в своєму особистому Instagram.
Зокрема, Христина Асмус, яка зараз розлучається з шоуменом Гаріком Харламовим, похвалилася, як проводить час в компанії відомих артистів.
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Так, актриса виставила спільне фото з Тимуром Родрігезом і Іваном Охлобистіним зі знімального майданчика.
"Ми з крутими ведемо нове шоу на ТНТ "Золото Геленджика"! Більше тисячі учасників віком від 18 до 88 років з усієї країни будуть проходити божевільні випробування в нашому тематичному парку! Це буде потужно...",- написала Асмус в Instagram.
На фото можна побачити задоволену Христину Асмус в короткому золотистому платті, де її під руки тримають Охлобистін і Родрігез.
Користувачам припав до душі новий образ російської актриси, через що вони залишили десятки захоплених коментарів.
"Золота Асмус","Ти очманіла"," чудова дівчинка","Ульот", " Христина, ви дуже чарівна. Гарного вечора вам", "Виглядає дуже круто", " Христина, шикарна!", "Ваууу! Крутий образ. І шоу буде бомба"," Христина як цукерка, так і хочеться розгорнути", " дуже красиво виглядайте!", "Ніжки прямі, правда короткі, але хороші"," Шкода, що мені 17"," Круто, хочу до вас", "А Харламов де?",- написали вони в коментарях під новим знімком зірки.
Раніше в мережі з'явилися чутки, що Гарік Харламов закрутив роман з 30-річною актрисою і блогеркою Яною Кошкіною. Однак сама дівчина спростувала подібні домисли.
Що ж стосується відео Асмус, то її нова зовнішність ошелешила користувачів соціальних мереж. Її навіть запідозрили в зловживанні алкоголем або іншими речовинами.
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