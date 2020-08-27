Такой ее еще не видели

Известная актриса Кристина Асмус поразила поклонников новым образом

Об этом пишет Politeka.net.

Новую публикацию звезда сделала в своем личном Instagram.

В частности, Кристина Асмус, которая сейчас разводится с шоуменом Гариком Харламовым, похвасталась, как проводит время в компании известных артистов.

Так, актриса выставила совместное фото с Тимуром Родригезом и Иваном Охлобыстиным со съемочной площадки.

"Мы с обалденными ведём новое шоу на ТНТ «Золото Геленджика»! Более тысячи участников в возрасте от 18 до 88 лет со всей страны будут проходить сумасшедшие испытания в нашем тематическом парке! Это будет мощно...", - написала Асмус в Instagram.

На фото можно увидеть довольную Кристину Асмус в коротком золотистом платье, где ее под руки держат Охлобыстин и Родригез.

Пользователям пришелся по душе новый образ российской актрисы, из-за чего они оставили десятки восторженных комментариев.

"Золотая Асмус", "Ты обалденная", "Замечательная девочка", "Улет", "Кристина, вы очень очаровательная. Хорошего вечера вам", "Выглядит очень круто", "Кристина, шикарная!", "Ваууу! Крутой образ. И шоу будет бомба", "Кристина как конфетка, так и хочется развернуть", "Очень красиво смотритесь!", "Ножки прямые, правда короткие, но хорошие", "Жаль, что мне 17", "Круто, хочу к вам", "А Харламов где?", - написали они в комментариях под новым снимком звезды.

Ранее в сети появились слухи, что Гарик Харламов закрутил роман с 30-летней актрисой и блогершей Яной Кошкиной. Однако сама девушка опровергла подобные домыслы.

Что же касается видео Асмус, то ее новая внешность ошарашила пользователей социальных сетей. Ее даже заподозрили в злоупотреблении алкоголем или другими веществами.

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