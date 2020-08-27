Що вирішили в уряді

Стало відомо, як зростуть зарплати бюджетників після підвищення мінімалки

Про це пише Сьогодні.

Рішення про підвищення зарплат для працівників бюджетної сфери прийняв Кабінет міністрів на останньому засіданні.

За словами парламентарія Олексія Гончаренка, тепер мінімальна ставка для фахівців першого розряду становить 2225 гривень.

"Кабмін підвищив посадові оклади (тарифні ставки) бюджетникам у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн з 1 вересня. Посадовий оклад (тарифна ставка) першого розряду тепер буде 2225 грн", - попередив він.

На тлі підвищення мінімалки були збільшені оклади і для інших розрядів. Наприклад, для 10-го посадовий оклад становить трохи більше 10 тисяч гривень.

Підвищення окладів прокоментував і глава Мінекономрозвитку Ігор Петрашко. Він зазначив, що це рішення Кабміну дозволить не допустити збільшення розриву між ставкою 1-го тарифного розряду і новим розміром мінімалки.

"Таке рішення уряду дозволить не допустити збільшення розриву між ставкою 1-го тарифного розряду і новим розміром мінімальної заробітної плати, з 1 вересня складе 5000 гривень", – підкреслив глава профільного міністерства.

Раніше ми розповідали, що 25 серпня Верховна Рада підтримала ініціативу про підвищення мінімальної зарплати.

Таку ініціативу підтримали 295 народних депутата. У документі сказано, що мінімальна зарплата вже з 1 вересня зросте з 4723 до 5000 гривень.

Крім цього, наступного року влада планує ще двічі підвищити розмір мінімальної зарплати: у липні до 6 тисяч, у грудні - до 6500 гривень.

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