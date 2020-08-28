Які будуть цифри в обмінниках

НБУ вразив новим курсом валют на сьогодні, 28 серпня

Про це пише Politeka.net.

Так, оновлений курс валют був опублікований на офіційному порталі державного регулятора.

Виявилося, що вчорашнє зміцнення національної валюти виявилося короткочасним і курс долара знову кинувся вгору.

Зокрема, НБУ вирішив зміцнити курс гривні до долара до 27,46 грн/$ в порівнянні з 27,38 грн/$ днем раніше.

Курс євро також кинувся вгору: до 32,42 грн/євро в порівнянні з 32,28 гривень за вчорашній день.

На сьогодні, 28 серпня, Національний банк встановив наступний курс валют:

$100 – 27,46 (27 серпня – 27,39);

100 EUR – 32,42 (27 серпня-32,28)

На міжбанківському ринку під час сесії в четвер котирування долара в покупці виросли з 27,47 грн до 27,495 грн, у продажу – з 27,50 грн до 27,52 грн відповідно

Котирування євро, у свою чергу, обвалилися на міжбанківському ринку в покупці з 32,49 грн до 32,44 грн, а у продажу - з 32,53 грн до 32,47 грн.

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За прогнозами аналітика Євгенії Ахтирко, восени українці можуть очікувати девальвацію національної валюти.

За її словами, курс долара на початку осені піде вгору, і це пов'язано з традиційним зростанням попиту населення на валюту.

Однак, як стверджує Євгенія Ахтирко, різкий обвал гривні по відношенню до долара буде ситуативним.

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